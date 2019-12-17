Летчиков севшего под Астраханью Ту-22МЗ с отказавшим двигателем представят к госнаградам

Летчиков, которые смогли посадить в Астраханской области бомбардировщик Ту-22М3 с отказавшим двигателем, представят к государственным наградам.

«За самоотверженные действия экипажа Ту-22, сумевшего отвести самолет с отказавшим двигателем от населенного пункта, командование ходатайствовало перед министром обороны РФ о представлении летчиков к государственным наградам», — приводит сообщение Минобороны «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в Астраханской области при выполнении планового полета на самолете Ту-22М3 произошел отказ двигателя. Инцидент произошел сегодня, 17 декабря. Экипаж смог отвести самолет с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Самолет производился на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова.