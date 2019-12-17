В Астраханской области у Ту-22 отказал двигатель — самолет производили в Казани

В Астраханской области при выполнении планового полета на самолете Ту-22 произошел отказ двигателя.

Инцидент произошел сегодня, 17 декабря. Экипаж смог отвести самолет с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

В результате никто не пострадал, летчики самостоятельно покинули самолет и в настоящее время доставлены на аэродром базирования. На земле разрушений нет.

Самолет производился на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова.

Ранее Россия расконсервировала дальний ракетоносец Ту-22М3 на базе «Каменный ручей» в Хабаровском крае. Самолет уже отправили в Казань для модернизации до уровня Ту-22М3М.