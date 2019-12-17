Россия ухудшила позиции в рейтинге гендерного равенства

В 2019 году Россия опустилась с 75-го на 81-е место в рейтинге Global Gender Gap Index (индекс гендерного разрыва).

Так, Россия имеет практически идеальные показатели в образовании и медицине, однако по количеству женщин в политике находится почти в конце списка.

В топ-10 списка вошли Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Никарагуа, Новая Зеландия, Ирландия. Всего в рейтинге 153 страны. США заняли 53-е место, Украина — 59-е.

Эксперты отметили, что, несмотря на улучшение ситуации с гендерным неравенством, достижения равенства полов придется ждать еще почти 100 лет.

Ранее россияне назвали преимущества женщин-политиков перед мужчинами.