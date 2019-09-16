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Россияне назвали преимущества женщин-политиков перед мужчинами

10:10, 16.09.2019
Россияне назвали преимущества женщин-политиков перед мужчинами
Фото: kremlin.ru

78% россиян положительно относятся к присутствию женщин в политике. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного 12 сентября среди 1,6 тыс. человек.

В числе преимуществ женщин перед мужчинами в этой сфере россияне назвали близость к людям (11% опрошенных), развитую интуицию (8%), мудрость (7%), доброту (5%) и рассудительность (4%), сообщает «Коммерсант».

Также 81% россиян считают, что женщины должны присутствовать в политике наравне с мужчинами.

Среди наиболее известных женщин-политиков россияне назвали председателя Совфеда Валентину Матвиенко (33%), общественного деятеля Ирину Хакамаду (12%) и главу ЦИК Эллу Памфилову (9%).

Ранее Матвиенко заявила, что всю жизнь трудилась на равных с мужчинами, без всяких поблажек. По ее словам, в кадровой политике единственно правильный подход такой: «более высокий пост — более достойным, без оглядки на гендерные факторы».

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