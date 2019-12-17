Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни

Специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни. Он обвинялся в государственной измене после введения в 2007 году в стране режима чрезвычайного положения.

Данный приговор был вынесен впервые в истории Пакистана, сообщила во вторник газета Gulf News.

Сейчас Мушарраф находится в Дубае и не может вернуться в Пакистан из-за многочисленных проблем со здоровьем.

Мушарраф был президентом Пакистана в период с 2001 по 2008 годы. Он пришел к власти в результате военного переворота в 1999 году.