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Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни

11:49, 17.12.2019
Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни
Фото: ur.m.wikipedia.org

Специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни. Он обвинялся в государственной измене после введения в 2007 году в стране режима чрезвычайного положения.

Данный приговор был вынесен впервые в истории Пакистана, сообщила во вторник газета Gulf News.

Сейчас Мушарраф находится в Дубае и не может вернуться в Пакистан из-за многочисленных проблем со здоровьем.

Мушарраф был президентом Пакистана в период с 2001 по 2008 годы. Он пришел к власти в результате военного переворота в 1999 году.

Происшествия
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