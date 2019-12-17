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В Татарстане автомобиль с четырьмя людьми провалился под лед

10:32, 17.12.2019
В Татарстане автомобиль с четырьмя людьми провалился под лед
Фото: menzela.ru

Сегодня ночью в Мензелинском районе Татарстана под лед провалился автомобиль “Нива”, в котором находилось четверо человек. Пострадавшие сумели самостоятельно выбраться из салона машины.

Вызов в дежурную службу спасения поступил в 04:17. По сообщению заявителя, в провалившемся автомобиле находились две девушки и два молодых человека. Они успели спастись. Их доставили домой по месту жительства, сообщает menzela.ru.

Машина провалилась под лед в 300 метрах от берега. Глубина на месте провала составляет 1,5 метра.

Ранее сообщалось, что в Татарстане с начала сезона ледостава утонули четыре человека.

Происшествия Татарстан
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