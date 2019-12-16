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В Казани пробки достигли 9 баллов

17:59, 16.12.2019
В Казани пробки достигли 9 баллов

В понедельник вечером улицы Казани загружены на 9 баллов. Наибольшее напряжение трафика ощущается на проспекте Победы и улице Вишневского.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы достигли 9 баллов к 17.24.

На участке улиц Вишневского и Эсперанто в сторону моста «Миллениум» доходит до 10 баллов.

Пробка на проспекте Победы и улице Академика Арбузова достигла 2,7 км в длину.

АвтоОбществоИнфраструктура Татарстан
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