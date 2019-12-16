Роскартография оцифровала Казань

АО «Роскартография» сообщило о завершении проекта по созданию цифровых планов четырех городов-миллионников. В их число вошла и Казань.

Планы выполнены в масштабе 1:2000. Такие планы могут применяться для разработки генпланов, проектирования, строительства или реконструкции различных объектов.

«Специалисты создали три вида продукции: государственные цифровые планы городов (ЦПГ), цифровые планы городов открытого пользования (ЦПГ ОП) и цифровые навигационные планы городов открытого пользования (ЦНПГ ОП)», — сообщает пресс-служба госкомпании.

В следующем году «Роскартография» планирует выпустить такие же планы Уфы, Самары, Волгограда, Новосибирска и Ростова-на-Дону.