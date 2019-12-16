В Татарстане число дольщиков и ипотек снизилось на 11%

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Сегодня Управление Росреестра по РТ и Кадастровая палата обсудят статистику ипотечных сделок и договоров долевого участия. По данным Росреестра, в текущем году количество договоров долевого участия и ипотечных сделок сократилось на 11% в каждой сфере.

С начала года в Татарстане зарегистрировано 247,1 тысячи прав на жилые помещения и свыше 169,3 тысячи — на земельные участки. На 11,7% снизилось и количество оформленных ипотек: со 120 тыс. до 106 тыс. сделок. Число договоров долевого участия сократилось на 11,1% — с 18,1 тыс. до 16,8 тыс., сообщает РБК со ссылкой на материалы к мероприятию.

Ранее сообщалось, что рынок долевого жилья в Татарстане упал на 30%. Схожий тренд прослеживается по всей стране, падение по итогам III квартала оценивается в 33%.