В Казани почтили память погибших в ЦАР журналистов
В Казани почтили память режиссёра Александра Расторгуева, военного корреспондента Орхана Джемаля и оператора Кирилла Радченко, которые погибли в июле 2018 года в Центральноафриканской республике.
Напомним, сегодня, 15 декабря, в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
«Официальная версия о гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике — ограбление местными повстанческими группировками — на наш взгляд, не соответствует действительности», - сообщило татарстанское отделение партии «Яблоко», которое и провело акцию.Общество Татарстан
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