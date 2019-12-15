В Казани почтили память погибших в ЦАР журналистов

В Казани почтили память режиссёра Александра Расторгуева, военного корреспондента Орхана Джемаля и оператора Кирилла Радченко, которые погибли в июле 2018 года в Центральноафриканской республике.

Напомним, сегодня, 15 декабря, в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

«Официальная версия о гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике — ограбление местными повстанческими группировками — на наш взгляд, не соответствует действительности», - сообщило татарстанское отделение партии «Яблоко», которое и провело акцию.