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В Казани почтили память погибших в ЦАР журналистов

19:23, 15.12.2019
В Казани почтили память погибших в ЦАР журналистов
Фото: vk.com/yabloko_tat

В Казани почтили память режиссёра Александра Расторгуева, военного корреспондента Орхана Джемаля и оператора Кирилла Радченко, которые погибли в июле 2018 года в Центральноафриканской республике.

Напомним, сегодня, 15 декабря, в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

«Официальная версия о гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике — ограбление местными повстанческими группировками — на наш взгляд, не соответствует действительности», - сообщило татарстанское отделение партии «Яблоко», которое и провело акцию.

Общество Татарстан
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