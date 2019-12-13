Путин сравнил Набережные Челны с Санкт-Петербургом

Президент России Владмир Путин в Набережных Челнах сравнил татарстанский город со своей родиной — Санкт-Петербургом.

На заводе двигателей КАМАЗа один из работников рассказал главе государства, что многие переезжают в другие города, в том числе в Санкт-Петербург, и далеко не всегда возвращаются обратно. Сам он долго жил в Питере, но уехал в Набережные Челны обратно по обстоятельствам.

«Я к вам летел из аэропорта на вертолете, уже стемнело, в 5 часов уже темнеет. И обратил внимание на то, что город с вертолета очень красиво выглядит, особенно вечером: ровные улицы, проспекты, хорошие развязки. Мне сразу пришло в голову, что в этом смысле это похоже на Петербург» — ответил Путина (цитата по "Российского газете").