Вице-премьер РФ на праздновании юбилея КАМАЗа: «Благодаря инвестиционной политике вы сумели создать самый конкурентный автомобиль!»
Вице-премьер России Юрий Борисов поздравил коллектив КАМАЗа с 50-летием предприятия.
«Благодаря инвестиционной политике вы сумели создать самый конкурентный автомобиль! Ваша команда «КАМАЗ-мастер» регулярно выигрывает. Конечно, этого не могло быть без серьезной поддержки государства и Татарстана», — отметил он, открывая торжество.
Он пожелал коллективу компании устойчивого развития, стабильности и отсутствия потрясений.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым