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Вице-премьер РФ на праздновании юбилея КАМАЗа: «Благодаря инвестиционной политике вы сумели создать самый конкурентный автомобиль!»

17:58, 13.12.2019
Вице-премьер РФ на праздновании юбилея КАМАЗа: «Благодаря инвестиционной политике вы сумели создать самый конкурентный автомобиль!»
Фото: mil.ru

Вице-премьер России Юрий Борисов поздравил коллектив КАМАЗа с 50-летием предприятия.

«Благодаря инвестиционной политике вы сумели создать самый конкурентный автомобиль! Ваша команда «КАМАЗ-мастер» регулярно выигрывает. Конечно, этого не могло быть без серьезной поддержки государства и Татарстана», — отметил он, открывая торжество.

Он пожелал коллективу компании устойчивого развития, стабильности и отсутствия потрясений.

ОбществоВласть Татарстан
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