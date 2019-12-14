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Сегодня в Татарстане без осадков и до -10 градусов

06:26, 14.12.2019
Сегодня в Татарстане без осадков и до -10 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 14 декабря, в Татарстане ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами сохранится гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Температура утром опустится до -18°С, днем — от -5°С до -10°С. В Казани днем ожидается от -5°С до -7°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -7°С до -10°С.

Общество Татарстан
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