Сегодня в Татарстане без осадков и до -10 градусов

В субботу, 14 декабря, в Татарстане ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами сохранится гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Температура утром опустится до -18°С, днем — от -5°С до -10°С. В Казани днем ожидается от -5°С до -7°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -7°С до -10°С.