В Татарстане осудили мать троих «детей-маугли»

Фото: Следком РТ

В Набережных Челнах 32-летнюю уборщицу осудили за неисполнение родительских обязанностей. Запертые дома дети фактически остановились в развитии.

Женщина воспитывала сыновей одна. Дети возрасте 4, 8 и 12 лет не ходили в школу и детский сад, плохо разговаривали и только смотрели мультфильмы по телевизору. Мальчики плохо умели говорить, не обслуживали сами себя и страдали энурезом.

Соцслужбы изъяли детей из семьи. После этого мать отремонтировала квартиру и попросила вернуть ей сыновей. Сегодня женщину осудили на исправительные работы сроком на 1 год с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства, сообщают «Челнинские известия».

Ранее «Реальное время» сообщало подробности дела о трех ребятах-«маугли» в Набережных Челнах.