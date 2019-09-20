В МВД раскрыли подробности дела о превращении трех детей в «маугли»

В МВД республики Татарстан раскрыли подробности дела о трех ребят-«маугли» в Набережных Челнах. Возбуждено уголовное дело, которое планируется направить в суд в конце сентября.

В феврале 2018 года в полицию Набережных Челнов поступило заявление от главврача одной из детских поликлиник о том, что мать с малолетними детьми давно не приходила на прием. Правоохранители проверили данную информацию, и она подтвердилась. Оказалось, что женщина имеет трех сыновей в возрасте 4, 8 и 12 лет, у которых разные фамилии. Она не занимается своими детьми. В квартире — антисанитария, дети с утра до ночи предоставлены сами себе, не посещают школу и детский сад. Также они лишены нормальной и регулярной еды, условий для сна и игр, прогулок на свежем воздухе, одежды и предметов гигиены.

Также, согласно медико-социальной экспертизе, один из детей 2007 года рождения признан ребенком-инвалидом.

В настоящее время они находятся в детском доме города Лениногорска. Здоровью детей ничего не угрожает, они получают полноценное лечение и питание, рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

