Россия уступила Швеции в стартовом матче на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции (3:4) в стартовом матче Кубка Первого канала.

Россияне провалили первый период матча и уже к 22-й минуте встречи уступали сопернику в три шайбы. Усилиями Капризова (на его счету дубль) и Шипачева подопечные Кудашова смогли выровнять игру, но шведы все равно оказались сильнее, забросив четвертый гол в матче.

В параллельной игре группы Чехия обыграла финнов (4:3).

Швеция — Россия — 4:3 (2:0, 1:1, 1:2)

Голы:

1:0 — 3 Петерссон (Юханссон, Пяярви-Свенссон)

2:0 — 11 Брудин (Хандемарк)

3:0 — 21 Стремвалль

3:1 — 36 Шипачев (Миронов, Кузьменко)

3:2 — 51 Капризов (Рафиков)

4:2 — 52 Заар

4:3 — 53 Капризов (Слепышев, Шипачев)