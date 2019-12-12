Россия уступила Швеции в стартовом матче на Кубке Первого канала
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции (3:4) в стартовом матче Кубка Первого канала.
Россияне провалили первый период матча и уже к 22-й минуте встречи уступали сопернику в три шайбы. Усилиями Капризова (на его счету дубль) и Шипачева подопечные Кудашова смогли выровнять игру, но шведы все равно оказались сильнее, забросив четвертый гол в матче.
В параллельной игре группы Чехия обыграла финнов (4:3).
Швеция — Россия — 4:3 (2:0, 1:1, 1:2)
Голы:
1:0 — 3 Петерссон (Юханссон, Пяярви-Свенссон)
2:0 — 11 Брудин (Хандемарк)
3:0 — 21 Стремвалль
3:1 — 36 Шипачев (Миронов, Кузьменко)
3:2 — 51 Капризов (Рафиков)
4:2 — 52 Заар
4:3 — 53 Капризов (Слепышев, Шипачев)
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