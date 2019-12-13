В ноябре продажи новых автобусов снизились на 2%

По итогам ноября 2019 года объем рынка новых автобусов в России составил 1175 единиц. Это на 1,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Лидером по продажам является ПАЗ — 573 проданных автобуса. Далее идет НЕФАЗ (163 экземпляров), ЛИАЗ (124 автобуса).

В рейтинге самых популярных моделей идут ПАЗ-3204 (237), ПАЗ-3205 (210) и НЕФАЗ-5299 (163).

В целом за 11 месяцев 2019 года российский рынок новых автобусов вырос на 7,4%, до 12,1 тыс. единиц, передает «Автостат».

Ранее сообщалось, что «Башавтотранс» планирует закупить антивандальные сиденья для НЕФАЗов на сумму в 5 млн рублей.