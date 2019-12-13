В пятницу, 13 декабря, в Татарстане ожидается до -9 градусов

В пятницу, 13 декабря, в Татарстане ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами сохранится гололедица.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный слабый, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Температура утром опустится до -17°С, днем — от -4°С до -9°С. В Казани днем ожидается от -4°С до -7°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -6°С до -8°С.