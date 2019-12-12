Минниханов отправится в Госсовет РФ на обсуждение развития рынка жилья

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Госсовет РФ обсудит вопросы развития рынка жилья. В обсуждении примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

Заседание пройдет в понедельник. Рабочая группа Госсовета РФ обсудит развитие рынка недвижимости и формирование комфортной городской среды, передает слова представителя казанского Кремля Лилии Галимовой «Татар-информ».

На совещании также затронут вопросы, регулярно поднимающиеся на встречах президента РТ с застройщиками, представителями банков и другими представителями строительной сферы в Татарстане.

Ранее аналитики «Реальное время» сообщали, что в первом полугодии 2020 года цены на жилье в Казани вырастут примерно на 5—7%.