Обанкротившаяся казанская компания продает земли за 133 млн рублей

Конкурсный управляющий казанского ООО «Грин Девелопмент» объявил о проведении торгов по продаже имущества компании. С молотка пойдет 26 земельных участков общей стоимостью 133,8 млн рублей.

Все участки расположены в селе Сокуры Лаишевского района РТ, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве. Самый большой оценивается в 110 млн рублей. Его площадь составляет 20 2624 кв. м.

Из открытых источников следует, что «Грин Девелопмент» было зарегистрировано в 2016 году. Основным видом деятельности компании является «Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества». Размер уставного капитала составил 10 тысяч рублей. Владельцем указано ООО «Триумф».