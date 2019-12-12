«Динамо-Казань» уступило лидеру чемпионата «Енисею»

Казанское «Динамо» в домашнем матче регулярного первенства России по хоккею с мячом уступило лидеру чемпионата красноярскому «Енисею» (3:5).

Подопечные Ильяса Хандаева пропустили на 14-й минуте встречи, когда Ломанов открыл счет. До перерыва казанцы смогли не только отыграться, но и выйти вперед благодаря усилиям Дашкова и Рязанова.

Во второй половине игры «Енисей» сравнял счет. Веселов быстро вернул «Динамо» преимущество в один забитый мяч, но тут же Эдлунд восстановил паритет. На этом казанцы перестали отвечать красноярцам голами, которые, в свою очередь, смогли забить еще дважды и добыть гостевую победу.

«Динамо-Казань» — «Енисей» Красноярск — 3:5 (2:1)

Голы: Ломанов, 14 (0:1); Дашков, 23 (1:1); Рязанов М.,39 (2:1); Миргазов, 50 (2:2); Веселов В.,61 (3:2); Эдлунд, 62 (3:3); Эдлунд, 73 (3:4); Ломанов, 81 (3:5).