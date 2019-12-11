За корпоратив в Казани Нагиев возьмет 5 млн рублей, Скулкина — 1,5 млн рублей

«Реальное время» выяснило, во сколько обойдется ведущий для новогоднего корпоратива в Казани. Самым дорогим можно назвать Дмитрия Нагиева, который готов выступать не в Москве за 5 млн рублей.

При этом за ведение московских мероприятий шоумен и актер просит 2—3,7 млн рублей.

Бывшая звезда команды КВН «Четыре татарина» Екатерина Скулкина берет за выступление 1,2 млн рублей.

В среднем же тамада на новогодний корпоратив обойдется в 63,5 тысячи рублей. Среди местных ведущих самый высокий ценник установил Данир Сабиров, который проведет мероприятие за 130 тысяч рублей.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».