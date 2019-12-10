В Кремле опровергли информации, что у участников нормандского саммита «сдали нервы»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что у участников нормандского саммита «сдали нервы».

Ранее глава МВД заявил, что обстановка саммита в Париже была эмоциональной. Так, обсуждая ситуацию в Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский якобы сорвался на главу МИД России Сергея Лаврова, а у помощника российского президента Владислава Суркова «сдали нервы», пишет RT.

Ранее сообщалось, что вчера прошли переговоры лидеров «нормандской четверки», куда входят президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Также состоялась личная встреча Зеленского и Путина, ради которой прервали саммит.