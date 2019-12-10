Путин заявил, что броски стаканчиков в полицейских могут перерасти в погромы

Президент России Владимир Путин заявил, что каждый имеет право выражать свое мнение законными способами, но нельзя допустить, чтобы за броском пластикового стаканчика последовали более серьезные действия.

«Вы знаете, в чем дело? Вот здесь коллега выступал, по-моему, коллега Резник сказал: «Бросил там какой-то пластиковый стаканчик в представителя органов власти. Бросил. Ничего. Потом пластиковую бутылку. Опять ничего. Потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом и стрелять начнут, и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого», — передает «Интерфакс» слова президента.

Он подчеркнул, что все имеют право высказывать свою точку зрения и выражать позицию законными способами.

Режиссер Александр Сокуров на заседании Совета при президенте РФ по правам человека, предложил президенту послушать молодых людей, которые были осуждены в связи с тем, что принимали участие в различных протестах. «Я хочу обратиться к вам с просьбой. Проведите встречу с теми самыми людьми, некоторые из которых сейчас уже сидят в заключении, кто-то находится под следствием», — сказал он.

В частности, режиссер упомянул Владимира Емельянова, Никиту Чиркова, Егора Жукова, Павла Новикова, Егора Лесных, Александра Мыльникова и других. «Они радеют за Отечество и ничего другого, кроме интересов страны, на самом деле у них нет. И, конечно, надо прекратить вот эту репрессивную форму взаимоотношений с молодыми людьми», — отметил он.