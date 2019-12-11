Сегодня в Татарстане ожидаются осадки в виде мокрого снега и мороси, переходящие в снег

В среду, 11 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода. Днем и вечером возможны осадки в виде мокрого снега и мороси, переходящие в снег; в отдельных районах слабая метель, гололед. На дорогах местами сохранится гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Температура днем опустится от -2°С до +2°С. В Казани днем ожидается от 0°С до +2°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит до 0°С.