Директор казанской фирмы похитил более 9 млн рублей под видом возврата налогов

Прокуратура Вахитовского района рассмотрела уголовное дело в отношении 52-летнего директора фирмы. Суд признал его виновным в мошенничестве.

По версии следствия, в 2014—2016 годах мужчина, являясь соучредителем и директором ООО «КМ-Проект», предоставил налоговую декларацию о возмещении налога на добавленную стоимость за IV квартал 2014 года и четыре квартала 2015 года. В документе он указал ложные сведения о сделках с аффилированным предприятием. Так он похитил из бюджета свыше 6 млн рублей.

В 2016—2018 годах мужчина аналогичным образом похитил еще более 2 млн рублей бюджетных средств.

Ущерб, причиненный бюджету, был возмещен им в полном объеме. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, передает прокуратура РТ.



Ранее сообщалось, что бывшего директора строительной фирмы «СтройКом» будут судить за хищение 330 млн рублей дольщиков.

