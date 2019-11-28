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Дело экс-главы стройфирмы, обвиняемого в хищении 330 млн рублей дольщиков, направили в казанский суд

18:20, 28.11.2019
Дело экс-главы стройфирмы, обвиняемого в хищении 330 млн рублей дольщиков, направили в казанский суд
Фото: realnoevremya.ru

Бывшего директора строительной фирмы «СтройКом» будут судить за хищение 330 млн рублей дольщиков. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и невыплате зарплаты будет рассмотрено в Советском районном суде Казани.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, злоумышленник с 2015 по 2018 год брал средства у клиентов по договорам участия в долевом строительстве домов в деревне Куюки. Однако в установленный срок дома построены не были, деньги также не были возвращены.

Кроме того, бывший директор фирмы обвиняется в невыплате зарплаты 13 работникам ООО «СтройКом». Они не получали зарплату с января 2017 года по апрель 2019-го, долг превысил 2,6 млн рублей.

Свою вину 64-летний мужчина признал лишь частично.

Ранее кабмин Татарстана принял постановление о создании регионального Фонда защиты прав дольщиков.

Происшествия Татарстан
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