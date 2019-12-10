Назначен Казанский межрайонный природоохранный прокурор
Генеральный прокурор Юрий Чайка назначил Казанского межрайонного природоохранного прокурора Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Эту должность получил советник юстиции Денис Александров.
Информация о назначении опубликована на сайте Волжской природоохранной прокуратуры.
Денис Александров родился в 1977 году в Баку. Работает в органах прокуратуры с 2011 года. В разные годы работал заместителем прокурора города Новочебоксарска прокуратуры Чувашской Республики, заместителем Самарского, Чебоксарского межрайонных природоохранных прокуроров Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. За добросовестную службу получил поощрения от генерального прокурора Российской Федерации и Волжского межрегионального природоохранного прокурора.Общество Татарстан
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