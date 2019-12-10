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Назначен Казанский межрайонный природоохранный прокурор

10:15, 10.12.2019
Назначен Казанский межрайонный природоохранный прокурор
Фото: pixabay.com

Генеральный прокурор Юрий Чайка назначил Казанского межрайонного природоохранного прокурора Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Эту должность получил советник юстиции Денис Александров.

Информация о назначении опубликована на сайте Волжской природоохранной прокуратуры.

Денис Александров родился в 1977 году в Баку. Работает в органах прокуратуры с 2011 года. В разные годы работал заместителем прокурора города Новочебоксарска прокуратуры Чувашской Республики, заместителем Самарского, Чебоксарского межрайонных природоохранных прокуроров Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. За добросовестную службу получил поощрения от генерального прокурора Российской Федерации и Волжского межрегионального природоохранного прокурора.

Общество Татарстан
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