В Париже началась первая встреча президентов России и Украины

В Париже завершилась встреча лидеров «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе. После этого началась первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом пишет «РИА Новости».



Переговоры лидеров России, Украины, Франции и канцлера Германии начались в 19:20 мск и продолжались более двух часов, несмотря на то, что заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко пояснил, что переговоры продлятся еще несколько часов, сейчас лидеры обсуждают проект коммюнике, который был подготовлен до этого.



Позже стало известно, что переговоры лидеров стран «нормандской четверки» были прерваны ради встречи Зеленского Путина, а после возобновятся переговоры в четырехстороннем формате.