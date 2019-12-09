В России предложили запретить удерживать пенсию в счет долгов

Российским законодателям предложили разработать закон, ограничивающий взимание долгов с пенсий. Согласно проекту, запрет будет введен только на некоторые виды требований.

Часть пенсии по-прежнему можно будет направлять на погашение долгов по ЖКХ, а также на возмещение ущерба после преступления и штрафы. Но не для всех категорий граждан. Полностью запретить взыскание долгов предлагается с пенсий по старости, военных пенсий и пособий по нетрудоспособности.

Такое предложение внесла трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, пишет «Российская газета». Инициативу подтвердили в Минтруда и Минэкономразвития.

Сейчас пенсия считается доходом, с которого могут быть удержаны в том

числе банковские задолженности, коммунальные платежи или штрафы.