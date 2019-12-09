Из аэропорта Казани в новогодние праздники запустят дополнительные авиарейсы

В новогодние праздники из аэропорта Казани запустят дополнительные авиарейсы до Стамбула, Санкт-Петербурга, Симферополя, Сочи и Москвы.

Так, дополнительный рейс из столицы Татарстана в Стамбул будет открыт с 27 декабря 2019 года по 10 января 2020 года. Еще пять рейсов запустят из Казани в Санкт-Петербург — 28, 30, 31 декабря, 6 и 8 января.



Дополнительные рейсы до Сочи, Симферополя и Москвы планируется запустить с 29 декабря по 8 января, передает пресс-служба казанского аэропорта.



Ранее сообщалось, что с 7 января 2020 года откроется новый авиарейс по маршруту Казань — Кемерово — Нижний Новгород.