Из Казани запустят новый авиарейс в Кемерово и Нижний Новгород

С 7 января 2020 года откроется новый авиарейс по маршруту Казань — Кемерово — Нижний Новгород.

Самолеты будут курсировать по вторникам и четвергам согласно следующему расписанию (время указано местное):

по вторникам самолет, следующий по маршруту Казань — Кемерово — Казань — Нижний Новгород, будет вылетать из Казани в 1.40, садиться в Кемерово в 9.00, вылетать из Кемерово — в 10.00, садиться в Казани — в 19.30, вылетать из Казани — в 10.30, садиться в Нижнем Новгороде — в 11.20;

по четвергам самолет, следующий по маршруту Нижний Новгород — Казань — Кемерово — Казань, будет отправляться из Нижнего Новгорода в 21.40, садиться в Казани в 22.30, вылетать оттуда в 23.30, садиться в Кемерово в 06.50, вылетать оттуда в 07.50, посадка в аэропорту Казани — на 07.20.

На маршруте задействованы авиалайнеры «Бомбардье» CRJ-200, сообщает пресс-служба авиакомпании «ЮВТ Аэро».

Ранее сообщалось, что с 4 января стартует новый авиарейс из Казани в Екатеринбург и Новокузнецк.