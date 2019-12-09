В России хищение бюджетных средств предложили приравнять к государственной измене

Глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов предложил приравнять хищение бюджетных средств к государственной измене. В этом случае наказание может составлять до 25 лет заключения.

«Нам нужно вводить ответственность, назначать ответственность за хищение в сфере бюджетных средств, прежде всего приравнивать это к измене Родине, давать ответственность от 10 до 25 лет», — цитирует слова общественника «РИА Новости».

По мнению Кабанова, досрочное освобождение коррупционеров возможно в том случае, если они возместили ущерб.

Ранее сообщалось, что различные правоохранительные органы расследовали 163 уголовных дела, касающихся строительства космодрома Восточный. Прокуратура утвердила обвинительные заключения по 109 из них.