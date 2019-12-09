«Татмедиа» потратит на субтитры до 4,4 млн рублей

Агентство «Татмедиа» объявило тендер на создание русских субтитров для телепрограмм, выпускаемых на татарском языке. Начальная цена контракта составила 4,4 млн рублей.

Заявки принимаются до 26 декабря, следует из сообщения на сайте Госзакупок. Рассмотрение планируется проводить в два этапа 27 декабря, а затем 13 января 2020 года.

Из техзадания следует, что субтитры должны накладываться не менее чем на четыре наименования телепрограмм. Тематика их — о жизни татар в разных точках мира, интеллектуальная программа для школьников, развлекательно-познавательная программа для детей дошкольного возраста, просветительская программа. Продолжительность каждой программы составит не менее 10 минут, на каждую тему выйдет не менее 10 программ.

Напомним, накануне стало известно о назначении гендиректора ИА «Татар-информ» Шамиля Садыкова на пост главы агентства «Татмедиа».



