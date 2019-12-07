Минниханов пообещал помочь инвалиду — колясочнику, который обратился за помощью

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Президент Татарстана Рустам Минниханов пообещал помочь инвалиду — колясочнику, который обратился к главе республики за помощью. Видео появилось в соцсетях.

Казанец попросил помочь с покупкой двух колясок — домашней и уличной. Он объяснил, что они дорогие.

На просьбу мужчины Минниханов ответил: «Не волнуйтесь, мы поможем вам. Не будет проблем».

Напомним, сегодня Рустам Минниханов посетил сельскохозяйственную ярмарку, организованную в агропромышленном парке «Казань». На ней он ознакомился с деятельностью торговой площадки и пообщался с фермерами. Также он распорядился вынести вопрос организации безналичного расчета с самозанятыми на обсуждение Совета по предпринимательству при президенте РТ после обращения к нему самозанятых.

