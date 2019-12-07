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Минниханов обсудит с Советом по предпринимательству вопрос безналичных расчетов с самозанятыми

16:58, 07.12.2019
Минниханов обсудит с Советом по предпринимательству вопрос безналичных расчетов с самозанятыми
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов пообещал вынести вопрос организации безналичного расчета с самозанятыми на обсуждение Совета по предпринимательству при Президенте РТ.

«Сегодня во время посещения Агропромпарка “Казань“ к Президенту Татарстана подошли самозанятые и попросили помочь им наладить расчеты с покупателями на безналичной основе. Рустам Нургалиевич пообещал вынести этот вопрос на обсуждение Совета по предпринимательству при Президенте РТ», — рассказала «Татар — информ» представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Напомним, Рустам Минниханов сегодня посетил сельскохозяйственную ярмарку, организованную в Агропромышленном парке «Казань». На ней он ознакомился с деятельностью торговой площадки и пообщался с фермерами.

ТехнологииОбществоВластьБизнес Татарстан
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