Минниханов обсудит с Советом по предпринимательству вопрос безналичных расчетов с самозанятыми

Президент Татарстана Рустам Минниханов пообещал вынести вопрос организации безналичного расчета с самозанятыми на обсуждение Совета по предпринимательству при Президенте РТ.

«Сегодня во время посещения Агропромпарка “Казань“ к Президенту Татарстана подошли самозанятые и попросили помочь им наладить расчеты с покупателями на безналичной основе. Рустам Нургалиевич пообещал вынести этот вопрос на обсуждение Совета по предпринимательству при Президенте РТ», — рассказала «Татар — информ» представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Напомним, Рустам Минниханов сегодня посетил сельскохозяйственную ярмарку, организованную в Агропромышленном парке «Казань». На ней он ознакомился с деятельностью торговой площадки и пообщался с фермерами.