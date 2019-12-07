СМИ назвали причину покушения на главу центра «Э» Ингушетии

Основной версией покушения на главу Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева следователи считают месть за убийство главы ингушского клана Ибрагима Белхороева, произошедшее ранее.

«Официально это звучит в материалах дела как покушение на жизнь сотрудника органов внутренних дел в связи с его служебной деятельностью. Однако по сути там сказано, что покушение на Эльджаркиева произошло из мести за убийство Белхороева, к которому якобы был причастен ингушский полицейский», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Адвокат Хасана Полонкоева, подозреваемого в причастности к убийству Эльджаркиева, информацию не подтвердил и не опроверг. «Могу только сказать, что мой клиент занимался всю жизнь бизнесом, связанным с нефтью. Он состоятельный человек, и незадолго до ареста Полонкоев публично заявлял, что в отношении него готовится провокация, связанная с уголовным делом», — сказал он.

Как сообщает информагентство, Ибрагим Белхороев являлся потомком шейха Батал-хаджи Белхороева, возглавлявшего одно из течений ислама в Ингушетии в XIX — начале XX веков. В ночь на 31 декабря 2018 года его машину обстреляли, в результате чего он был убит.

Его родственники считают, что к преступлению причастны силовики из ЦПЭ и сам Ибрагим Эльджаркиев. Кроме того, в мае 2016 года на Белхороева было совершено покушение, но он не пострадал.

Ранее в Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте руководителя организованной преступной группы Хасана Полонкоева, подозреваемого в причастности к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД республики Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.

