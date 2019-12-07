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СМИ назвали причину покушения на главу центра «Э» Ингушетии

18:12, 07.12.2019
СМИ назвали причину покушения на главу центра «Э» Ингушетии
Фото: sledcom.ru

Основной версией покушения на главу Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева следователи считают месть за убийство главы ингушского клана Ибрагима Белхороева, произошедшее ранее.

«Официально это звучит в материалах дела как покушение на жизнь сотрудника органов внутренних дел в связи с его служебной деятельностью. Однако по сути там сказано, что покушение на Эльджаркиева произошло из мести за убийство Белхороева, к которому якобы был причастен ингушский полицейский», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Адвокат Хасана Полонкоева, подозреваемого в причастности к убийству Эльджаркиева, информацию не подтвердил и не опроверг. «Могу только сказать, что мой клиент занимался всю жизнь бизнесом, связанным с нефтью. Он состоятельный человек, и незадолго до ареста Полонкоев публично заявлял, что в отношении него готовится провокация, связанная с уголовным делом», — сказал он.

Как сообщает информагентство, Ибрагим Белхороев являлся потомком шейха Батал-хаджи Белхороева, возглавлявшего одно из течений ислама в Ингушетии в XIX — начале XX веков. В ночь на 31 декабря 2018 года его машину обстреляли, в результате чего он был убит.

Его родственники считают, что к преступлению причастны силовики из ЦПЭ и сам Ибрагим Эльджаркиев. Кроме того, в мае 2016 года на Белхороева было совершено покушение, но он не пострадал.

Ранее в Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте руководителя организованной преступной группы Хасана Полонкоева, подозреваемого в причастности к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД республики Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.

ОбществоПроисшествия
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