Татарстанские полицейские получили премию «Герои нашего времени» за помощь в тушении ТЦ
Полицейские из Нижнекамска получили республиканскую премию «Герои нашего времени». Они начали тушить горящий ТЦ «Старт» и участвовали в организации эвакуации посетителей.
Вечером 10 октября оперуполномоченный уголовного розыска Михаил Каморин и полицейский-водитель Ленар Хабибрахманов прибыли в торговый центр из-за сообщения о краже.
В то же время в ТЦ начался пожар. На втором этаже торгового здания появился дым, а затем произошло возгорание, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Полицейские начали тушить огонь с помощью пожарных рукавов. Действия сотрудников МВД позволили локализовать пожар и не дать пламени распространиться.ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым