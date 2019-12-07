Татарстанские полицейские получили премию «Герои нашего времени» за помощь в тушении ТЦ

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Полицейские из Нижнекамска получили республиканскую премию «Герои нашего времени». Они начали тушить горящий ТЦ «Старт» и участвовали в организации эвакуации посетителей.

Вечером 10 октября оперуполномоченный уголовного розыска Михаил Каморин и полицейский-водитель Ленар Хабибрахманов прибыли в торговый центр из-за сообщения о краже.

В то же время в ТЦ начался пожар. На втором этаже торгового здания появился дым, а затем произошло возгорание, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Полицейские начали тушить огонь с помощью пожарных рукавов. Действия сотрудников МВД позволили локализовать пожар и не дать пламени распространиться.