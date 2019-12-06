Алина Загитова стала второй в короткой программе в финале Гран-при
Сегодня в финале Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине фигуристки показали свои короткие программы.
Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова получила за выступление 79,60 баллов и заняла второе место. Первой стала россиянка Алена Косторная, установившая мировой рекорд в коротких программах — 85,45 баллов. Тройку замкнула еще одна российская фигуристка Анна Щербакова (78,27).
Финал Гран-при у женщин-одиночниц
Короткая программа
1. Алена Косторная (Россия) — 85.45
2. Алина Загитова (Россия) - 79.60
3. Анна Щербакова (Россия) - 78.27
4. Бреди Тэннелл (США) — 72.20
5. Александра Трусова (Россия) - 71.45
6. Рика Кихира (Япония) — 70.71.
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