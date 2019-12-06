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В Казани ищут секс-насильника из маршрутки, пострадала 9-летняя девочка

14:27, 06.12.2019
В Казани ищут секс-насильника из маршрутки, пострадала 9-летняя девочка
Фото: "Реальное время"

Сегодня Следком по РТ сообщил о преступлении в маршрутном автобусе №90 Казани. По данным следствия, по дороге в Куюки 4 декабря неустановленный мужчина схватил девятилетнюю девочку за руку и совершил насильственные действия сексуального характера.

Девочка закричала, неизвестный выскочил из переполненного автобуса и убежал.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Следователи просят помощи горожан в поиске злоумышленника. Его личность пока не установлена.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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