В Казани ищут секс-насильника из маршрутки, пострадала 9-летняя девочка

Фото: "Реальное время"

Сегодня Следком по РТ сообщил о преступлении в маршрутном автобусе №90 Казани. По данным следствия, по дороге в Куюки 4 декабря неустановленный мужчина схватил девятилетнюю девочку за руку и совершил насильственные действия сексуального характера.



Девочка закричала, неизвестный выскочил из переполненного автобуса и убежал.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Следователи просят помощи горожан в поиске злоумышленника. Его личность пока не установлена.