Верховный суд РТ взыскал в пользу татарстанца ущерб за сорванные каникулы в Таиланде

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Сегодня Верховный суд Татарстана вынес решение по иску главы КФХ Радика Маметова, который требовал 90 тысяч рублей с ФСБ, ФССП и Судебного департамента. В 2016-м его сняли с рейса на Пхукет (Таиланд) в связи с запретом на выезд, который был снят судом еще в 2013-м году, но остался в базе силовиков.



Верховный суд РТ установил — до ФСБ дошло лишь четвертое письмо Лениногорского райсуда с информацией о необходимости исключить Маметова из базы должников. Поэтому суд сначала привлек в качестве соответчика по делу «Почту России», а затем именно на нее возложил обязанность компенсировать Маметову моральный и материальный вред.

Требования Маметова в части компенсации ущерба 60 тысяч 230 рублей за прогоревшие авиабилеты в Таиланд и обратно Верховный суд РТ удовлетворил в полном объеме, а вот моральный вред уценил с 30 до 5 тысяч рублей, сообщил «Реальному времени» представитель истца юрист Булат Мухамеджанов.