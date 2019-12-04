Названа средняя зарплата спортивного тренера в Татарстане
В Татарстане средняя зарплата спортивного тренера составляет 34,4 тысячи рублей.
«Цифры не могут дать полную картину, однако за девять месяцев 2019 года в среднем у тренера заработная плата составила 34,4 тысячи рублей», — заявил заместитель министра спорта РТ Алмаз Мингулов.
Он добавил, что есть тренеры, получающие надбавки за подготовку высококвалифицированных спортсменов. «Порядка 80 млн рублей республика дает тренерам за спортсмена в сборной», — добавил чиновник.
Отмечается, что зарплата у тренеров будет повышаться до среднего показателя, передает «Татар-информ».
Ранее сообщалось, что Татарстан оказался на 39-м месте по уровню зарплат.СпортЭкономикаОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым