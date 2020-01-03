Мастер спорта по рукопашному бою из Татарстана рассказал о возможных причинах «волны АУЕ» в регионе

Фото: Реальное время

Радиф Замалиев, мастер спорта по рукопашному бою и видеоблогер, не понаслышке знающий о группировках 80—90-х годов, рассказал «реальному времени» о возможных причинах осенней волны драк, перестрелок и убийств в Татарстане.

— Думаю, связано это с ухудшением экономической ситуации. Даже у нас самих были магазинчики, но закрылись — бизнес не идет. А молодежь считает — на стороне можно заработать. Последние 5 лет, по себе могу судить, вся экономика упала. У меня по всем бизнесам на 10 пунктов падение, живу за счет «внутреннего жира», по сути. Люди поэтому озлоблены. Во-вторых, все хотят сразу много денег, кататься на яхте, жить хорошо — все это муссируется в интернете. В парикмахерские мы не можем набрать людей, не идут. Никто не хочет пойти на завод, получать образование. Все хотят сразу и мгновенно, как Иванушка-дурачок и Емеля на печи, — полагает Замалиев.

Напомним, в ноябре в Челнах скончался 19-летний парень, которого, предположительно, избили во время разборки местных группировок. Активизацию группировок связывают с распространением так называемой субкультуры «АУЕ» («Арестантский устав един»).