Основатели Google покинут свои топ-менеджерские должности в материнской Alphabet

Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж покинут посты президента и гендиректора компании Alphabet, владеющей поисковиком. Теперь материнскую компанию возглавит гендиректор Google Сундар Пичаи.

Перестановки в руководстве Alphabet проходят на фоне интереса властей США к возможным нарушениям политики конфиденциальности и антимонопольного законодательства, пишет Associated Press.

Отмечается, что Брин и Пейдж останутся в совете директоров компании и будут участвовать в ее управлении как акционеры.

Ранее сообщалось, что Конгресс США заинтересовался перепиской топ-менеджеров Alphabet с руководителями Amazon, Apple и Facebook. Американские власти считают, что взаимодействие Брина и Пейджа с Джеффом Безосом, Марком Цукербергом и Тимом Куком могло обеспечивать технологическим гигантам доминирование на рынке.