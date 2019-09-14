Конгресс США потребовал от Amazon, Apple, Facebook и Google раскрыть переписку топ-менеджеров

Юридический комитет Конгресса США запросил у Amazon, Apple, Alphabet (материнская компания Google) и Facebook документы, касающиеся взаимодействий их топ-менеджеров. К таковым документам относится и их переписка по электронной почте.

Требования комитета связаны с подозрениями в отношении этих компаний в антимонопольных нарушениях: доминировании на рынке, препятствовании конкуренции.

Как пишет WSJ, к упомянутым топ-менеджерам относятся глава Amazon Джефф Безос, глава Apple Тим Кук, основатель Facebook Марк Цукерберг, а также основатели Google Ларри Пейдж, Сергей Брин и Эрик Шмидт.

Накануне также стало известно, что Google заплатит Франции миллиард долларов после раскрытия налогового мошенничества.

