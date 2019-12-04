Верховный суд РТ сократил срок посадки экс-главы стройфирмы «Свей» Аитова

Фото: "Реальное время"

Мошенником признал сегодня Верховный суд Татарстана бывшего главу стройфирмы «Свей» Рашида Аитова. Защите осужденного не удалось отменить приговор, однако наказание Аитова сократили с 11 до 10 лет колонии общего режима, об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, 10 декабря 2018 года Московский райсуд Казани признал Аитова виновным по 126 эпизодам мошенничества и оправдал еще по четырем эпизодам, включавшим мошенничество, коммерческий подкуп и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Последний эпизод касался возведения «лишних» этажей в 18-этажки, построенной по разрешению на строительство только девяти этажей. На основании экспертиз по уголовному делу обвинение утверждало — новостройка находится в аварийном состоянии. Московский райсуд усомнился в этих доказательствах.

Приговор оспорили сам осужденный и четыре его адвоката. Требовали отмены, возврата дела прокурору и прекращения уголовного преследования. Аитов настаивал — деньги дольщиков не похищал, все ушло на стройку.