«Синтез» проведет последний домашний матч в году в Лиге чемпионов

Сегодня, 3 декабря, «Синтез» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов проведет матч против немецкого «Шпандау-04». Это последняя домашняя игра казанцев в еврокубках в нынешнем году.

«Шпандау-04» является действующим чемпионом Германии. В нынешнем сезоне команда уверенно лидирует в чемпионате страны. При этом в групповом раунде Лиги чемпионов немцы набрали лишь 2 очка в 5 матчах, сыграв вничью с двумя «Ядранами» — из Хорватии и Черногории.

Казанцы после 5 туров занимают шестую строчку в группе, набрав 3 очка.

Матч между «Синтезом» и «Шпандау-04» пройдет в бассейне «Оргсинтез», начало встречи — в 20.00 по мск.