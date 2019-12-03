Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в закон о федеральном бюджете на 2019 год. Документ доступен на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в поправках бюджета на 2019 год профицит бюджета снизится до 1,480 трлн рублей. Доходы составят 19,970 трлн рублей, расходы — 18,489 трлн. В предыдущей поправке доходы и расходы составляли 20,174 трлн рублей против 18,293 трлн рублей соответственно.

По итогам 2019 года инфляция составит 3,8% против 4,3%, которые прогнозировались в бюджете ранее.

Ранее в Татарстане был принят бюджет республики на 2020 год.