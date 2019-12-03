В Нижнекамске заложили первый камень новой мечети
В Нижнекамске начато строительство мечети в микрорайоне 35а. Вчера был заложен первый камень будущей мечети.
Торжественное мероприятие посетили казый Прикамского региона Рустам хазрат Шайхевалиев, замглава Нижнекамского района Эльвира Долотказина, сообщает пресс-служба района.
Вход в мечеть будет обустроен без ступенек. Помимо мечети здесь появится парк и зоны отдыха. Стройка полностью ведется на средства горожан.
Ранее нижнекамцам предложили купить сваи будущей мечети.Общество Татарстан
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