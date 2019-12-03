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В Нижнекамске заложили первый камень новой мечети

06:50, 03.12.2019
В Нижнекамске заложили первый камень новой мечети

В Нижнекамске начато строительство мечети в микрорайоне 35а. Вчера был заложен первый камень будущей мечети.

Торжественное мероприятие посетили казый Прикамского региона Рустам хазрат Шайхевалиев, замглава Нижнекамского района Эльвира Долотказина, сообщает пресс-служба района.

Вход в мечеть будет обустроен без ступенек. Помимо мечети здесь появится парк и зоны отдыха. Стройка полностью ведется на средства горожан.

Ранее нижнекамцам предложили купить сваи будущей мечети.

Общество Татарстан
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