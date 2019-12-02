Более 47 тысяч жителей Татарстана поддержали программу самообложения в республике

Накануне, 1 декабря, на территории 17 сельских и городских поселений Татарстана прошли местные референдумы по вопросам самообложения граждан. В голосовании приняли участие 47 008 человек — 58,56% от общего числа избирателей.

Все референдумы были признаны состоявшимися с принятым решением во всех поселениях (явка свыше 50%, за решение проголосовали более 50% участников голосования), сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Напомним, что в прошлом воскресение на территории 15 муниципальных районов Татарстана — в 12 сельских и семи городских поселениях — прошли местные референдумы по вопросам самообложения граждан. В голосовании приняли участие 62 821 человек (50,7% от общего числа избирателей). В трех поселениях Татарстана признали несостоявшимися референдумы о самообложении.